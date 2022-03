Alte Mauer im Ladenburger Neubaugebiet Paradies für Eidechsen

Von Peter Jaschke

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Mauer lebt geradezu: Es wimmelt nur so von Mauereidechsen. An einem sonnigen Märzvormittag kommen Alt- und Jungtiere heraus aus ihren Nestern, um sich auf den südausgerichteten Steinen wärmen zu lassen. Ein schöner Augenblick und ein selten gewordenes Naturerlebnis. Mitten im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann hat der Neu-Ladenburger Alexander Gärtner begeistert festgestellt, dass seine Familie das „Reptil des Jahres 2011“ zum direkten Nachbarn hat.

Diesen Titel hatte der Naturschutzbund (Nabu) schon vor elf Jahren dem streng geschützten Kriechtier verliehen. Dessen Bestand ist nach wie vor gefährdet. Umso erfreulicher, dass ein Fachmann der Heidelberger Nabu-Ortsgruppe auf Gärtners Anfrage vor Ort bestätigte, dass es sich im gerade entstehenden Wohnviertel wirklich um Mauereidechsen handelt. „Wenn’s wärmer ist und man ein bis zwei Quadratmeter fotografiert, zählt man teilweise 15 Eidechsen auf einem Bild“, schildert Gärtner, um was für ein ökologisch wertvolles Revier es sich handelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Offenkundig ein Relikt aus der zuvor an Ort und Stelle befindlichen Kleingartenanlage „Weinheimer Weg“, ist das alte Gemäuer auf zig Metern Länge ein Paradies für nützliche Eidechsen, die hier reichlich Insekten, Spinnen, Würmer und Schnecken zum Fressen finden.

Vermutlich aus der Zeit der früheren Nutzung stammte auch ein altes Häuschen, das auf alten Gemarkungsplänen und auf Fotos von 2021 noch zu sehen, inzwischen aber abgerissen ist. Zwischenzeitlich war angedacht worden, es in die Grünzugplanung fürs Quartier zu integrieren, was zuletzt aber als chancenlos galt. Mittlerweile steht auch der Erhalt der einst wohl dazugehörigen Eidechsenmauer in Frage. Denn auf der Brache wird bald gebaut.

Die Stadt Ladenburg hat das Baugrundstück zwar mit der Auflage veräußert, jene historische Mauer gemäß Bebauungsplan zu erhalten, wie Rathaussprecherin Nicole Hoffmann mitteilt. Jedoch hätten vorbereitende Untersuchungen ergeben, dass aus statischen Gründen Einsturzgefahr bestehe, sobald in der unmittelbaren Umgebung notwendige Erdarbeiten stattfänden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Artenschutz vor der Haustür

„Die Vorgabe an den Käufer ist daher, die Mauer abzutragen und neu zu errichten, da eine Sicherung aus konstruktiven Gründen nicht möglich ist“, antwortet Hoffmann auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“. Zum Schutz der Eidechsen sei ein ökologisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, das weiteren Aufschluss geben soll.

Damit ist Gärtner zufrieden: „Aus meiner Sicht läuft alles in sehr guten Bahnen.“ Er hofft freilich, dass die Mauer mitsamt einer ausreichend breiten Erdpackung für Echsennester an Ort und Stelle wiederaufgebaut wird, und weiß etliche Nachbarn hinter sich: „Viele sagen mir: Wir reden über Klimawandel und Artenschutz, und vor der eigenen Haustür soll das nicht gelten?“ Deshalb habe er, Gärtner, die Verwaltung im Frühjahr vergangenen Jahres über das Vorkommen der Eidechsen informiert. Dem Umweltgutachten zum Bebauungsplan von vor wenigen Jahren sei nämlich zu entnehmen, dass im Gebiet kaum mit schützenswerten Eidechsen zu rechnen sei.

Das Gegenteil ist offenbar der Fall: „Egal, wo ich in der Rohbauphase einen Stein aufgehoben habe, es kam eine Eidechse drunter hervor“, berichtet der aus dem Schwarzwald stammende Vater zweier Kinder.

Mit gutem Beispiel voran

„Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, gerade in öffentlichen Bereichen, wo sich Leute aufhalten, Rückzugsorte für die Natur zu belassen“, sagt der weitläufige Nachfahre der früheren Ladenburger Baumschulfamilie Ruckelshausen. Die Rede ist von einer parkartigen Anlage, welche die Stadt im Bereich unterhalb der Mauer bald als südlichen Fuß des geplanten Grünen Boulevards im Quartier schaffen will.

Gärtner geht selbst mit gutem Beispiel voran. So sind nicht nur sein eigener Garten und das bald begrünte Garagenflachdach eidechsenfreundlich. Obendrein hat er an der Ostgrenze seines Grundstücks, wo zukünftig der Park angrenzen wird, eine Böschung angelegt und eine im Sommer blühende Weinbergmischung eingesät.

„Mein konstruktiver Vorschlag an die Stadt wäre, hier eine Steinschüttung als Ausweichplatz anzulegen, solange die Bagger rollen“, sagt Gärtner. Er sei bereit, ehrenamtlich die Pflege der Randfläche zu übernehmen. Man spürt: Gärtner hat sich in diese „wunderschöne Stadt“, wie er mehrmals sagt, ebenso verliebt wie in ihre Mauereidechsen.