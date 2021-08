Alligatoah-Konzert findet trotz verunreinigten Trinkwassers statt

Ladenburg. Das Alligatoah-Konzert heute Abend in Ladenburg muss nicht wegen des verunreinigten Trinkwassers in der Südstadt abgesagt werden. Das teilte ein Sprecher der DeMi Promotion Veranstaltungs GmbH mit. Die Trinkwasserversorgung sei vollkommen autark und sei bereits am Donnerstag von der Stadt abgenommen worden. Das Wasser kann demnach von den Ess- und Getränkeständen genutzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während einer Baumaßnahme am Ankerplatz wurde die Verunreinigung des Trinkwassers mit coliformen Keimen festgestellt. Desinfektionsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet, jedoch soll das Leitungswasser nur noch in abgekochtem Zustand für Trinkwasserzwecke verwendet werden.

Das Abkochgebot gilt weiterhin für folgende Straßenzüge in Ladenburg:

An der Beint

Bollweg 2 – 8

Domitianstraße

Goethestraße

Hadrianstraße

Heidelberger Straße 34 – 46

Kastellweg 1 – 14

Merianweg

Merkurplatz

Trajanstraße 1 – 47

Valentinianstraße

Vespasianstraße

Nicht vom Abkochgebot betroffen sind zum Beispiel Toilettenspülung, Waschmaschinen, Spülmaschinen und das Duschen. Die Beendigung wird schriftlich bekannt gegeben. Für Rückfragen steht das Bürgerbüro unter der Rufnummer 06203 – 70160 zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2