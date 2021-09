Alexander Föhr besucht Hebewerk

Auf seiner Wahlkampftour besucht der CDU-Bundestagskandidat Alexander Föhr erneut Ladenburg: In der „Föhr vor Ort“-Reihe des Stadtverbands informiert er sich am Freitag, 10. September, um 14 Uhr am Hebewerk in der Weinheimer Straße (Ecke Zieglerwasen am Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann) öffentlich bei Ladenburgs Stadtbaumeister André Rehmsmeier über die Aufgabe der technischen Anlage zur Abwasserbeseitigung im Allgemeinen und bei Extremereignissen im Besonderen. „In der heutigen Zeit stellen sich viele Menschen die Frage, welche Mechanismen bei Starkregen zum Tragen kommen“, heißt es dazu in der CDU-Mitteilung. pj

