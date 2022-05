Alex Auer im Heimatrock Ladenburg

Ladenburg. Achtung, Leckerbissen: Beim nächsten Open Air-Konzert im Biergarten des Bar-Restaurants HeimatRock in Ladenburgs Neckarstraße (am Freibad) treten am Freitag, 27. Mai, um 19.30 Uhr Alex Auer & The Detroit Blackbirds auf. Der Heidelberger Ausnahmegitarrist und Sänger Auer war bereits als Jungrocker erfolgreich in den USA unterwegs. Die Formation bringt entspannten Alternative Rock mit Spuren von Country und Folk vom aktuellen Album „Much Better“ mit. Tickets zu 20 Euro sind erhältlich über die Internetseite www.heimatrock.de/eventliste.

