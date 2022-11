Aktionstag für Sternsinger

Ladenburg. Die Aktionstage zum Auftakt der Sternsingeraktion 2023 in Ladenburg finden wahlweise am Samstag, 12. November, und Sonntag, 13. November, jeweils von 14.30 bis gegen 16.45 Uhr in der St. Gallus Kirche statt.

Beim gemeinsamen Sternsinger-Film schauen, an Mitmach-Stationen und beim Basteln erfahren Kinder ab dem Grundschulalter mehr über das diesjährige Motto „Kinder stärken – Kinder schützen – In Indonesien und weltweit“.

Jüngere Kinder sollten von Eltern oder Großeltern durch den Nachmittag begleitet werden, ebenso beim Sternsingen selbst. Eine Anmeldung ist bis jeweils einen Tag vor dem jeweils gewählten Termin vorab auf der Internetseite www.kath-hela.de/sternsinger-ladenburg erforderlich. pj

Info: Anmeldung: www.kath-hela.de/sternsinger-ladenburg