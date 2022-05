Aktionsbündnis Energiesparen lädt am Dienstag in den Domhof ein

Ladenburg. Energiesparen ist das Motto der Stunde. Vor diesem Hintergrund hat sich parteiübergreifend das Ladenburger „Aktionsbündnis Energiesparen“ initiiert und lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung am Dienstag, 3. Mai, ab 19 Uhr in den Domhof, Hauptstraße 9, in Ladenburg ein.

„Energiesparen! Aber wie?“ ist der Titel der Diskussions- und Informationsveranstaltung. An diesem Abend werden konkrete Tipps und Möglichkeiten aufgezeigt, wie jeder Einzelne ohne viel Aufwand im Alltag Energie einsparen kann und damit nicht nur dem Klima etwas Gutes tut, sondern auch in Zeiten steigender Kosten viel Geld sparen kann.

Einlass zur Veranstaltung ist ab 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Gebäude besteht eine FFP2-Maskenpflicht.

