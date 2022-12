Aktion bringt weiteres Geld

Der Lebendige Adventskalender in Ladenburg ist schon jetzt ein großer Erfolg, was Spenden betrifft: Nach dem Ehepaar Bernd und Katharina Kreissig haben jetzt auch Gabi und Joachim Junghans beim Eröffnen ihres vorweihnachtlich geschmückten Fensters für eine Hilfsorganisation gesammelt. Insgesamt kamen 660 Euro für „Save The Children“ zusammen. Die beiden Gastgeber freuten sich über die „unerwartete und wunderbare Summe“ von ursprünglich 330 Euro, die sie selbst verdoppelten.

Die Kinderhilfeorganisation leiste aufopfernde, wertvolle und teils lebensgefährliche Aufgaben für die Schwächsten, die Kinder. „Wir sind überglücklich und bedanken uns von ganzem Herzen“, teilte das Ehepaar, das den Lebendigen Adventskalender-Termin zum Anlass genommen hatte, seine Geburtstage zu feiern. Die örtliche Kolpingsfamilie hatte vor wenigen Tagen beim Lebendigen Adventskalender den Erlös ihres Weihnachtsmarktstandes in Höhe von 2000 Euro gestiftet. pj