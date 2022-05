Adax Dörsam springt bei HeimatRock in Ladenburg spontan ein

Von Peter Jaschke

Anders als gedacht, aber dennoch begeisternd verläuft der Auftritt des Sängers und langjährigen Xavier-Naidoo-Gitarristen Alex Auer im Ladenburger HeimatRock-Biergarten. Erste Überraschung: Es sind nur rund 40 Fans des Heidelbergers und seiner Formation Detroit Blackbirds da. Reine Spekulation, ob sich die anderen lieber Auers Band The Big Fuzz 48 Stunden später beim Mannheimer Stadtfest anhören wollen oder der Wind am Brückentag nach Vatertag zu frisch weht.

Dabei kann sich Gastgeberin Sabine Gantner sonst „vor Anfragen kaum retten“. Auch Bands stehen im HeimatRock Schlange: „Da haben wir einen guten Ruf“, sagt die Ilvesheimerin, die im Juli 2021 eröffnet hatte und sich nach der Coronakrise nur eins wünscht: „Mehr Personal.“ Überraschung Nummer zwei auch für sie: Weil Auers Schlagzeuger Boris Angst mit Fieber daheimbleiben muss und so schnell kein gleichwertiger Trommler zu bekommen ist, springt Saitenzauberer Adax Dörsam ein. Zum Glück kennen sich die Ausnahmegitarristen gut: Sie sind auch als Duo bekannt. So übernimmt Auer die Akkord-Arbeit auf akustischen Instrumenten der Marke Cuntz (Riedstadt) und überlässt Dörsam die Solos auf nicht minder schönen E- und Lapsteel-Gitarren.

Titel unplugged anspielen

„Ich hatte mich schon so darauf gefreut, Euch richtig wegzublasen“, bedauert eingangs Auer, der exzellent singende Hardrocker mit dem großen Soul-Herzen, und kündigt an: „Das ist jetzt unglaublich spontan.“ Und trotzdem macht auch unglaublich Spaß zu erleben, wie gekonnt das Ad-hoc-Trio die Rocksongs von Auers 2019er Solodebüt „Much Better“ quasi in Unplugged-Nummern verwandelt. Die rocken gleichwohl wie das eingängige Titelstück, beziehungsweise legen den in ihnen steckenden Kern frei wie beim Anti-Kriegsblues „Smoke“. Auers variable Stimme sowie sein Talent als menschliche Beatbox und im Rappen wie der US-Crossover-Musiker Everlast tragen – kombiniert mit einem Aufnahme- und Dauerschleife-Gerät – neben Dörsams Kunst dazu bei, dass es keine Lagerfeuersession wird. So zaubert es dem Publikum doch ein Grinsen ins Gesicht, wenn Led Zeppelins „Whole Lotta Love“ als Funk daherkommt. Doch wenn dies wirklich Probleme bereitet hätte, wären die mit vielen Wassern gewaschenen Auer, Dörsam und der kongeniale E-Bassist Rolf Breyer (Busters, Lava, Big Fuzz) nicht seit Jahrzehnten in der bundesweiten Popszene so bekannt. Wie früher Dörsam, ist auch Auer nicht umsonst seit Jahren Gitarrist der Band des Sängers Xavier Naidoo.

Oder nicht mehr? Darauf angesprochen, sagt Musiker Auer, dass er seit 2019 nur mit Naidoos Management Kontakt habe: „Keine Ahnung, was in ihm vorgeht.“ Naidoo nach allem, was er für Mannheims Popularität früher erreicht habe, „wegzukicken“, findet Auer nicht gut, „auch wenn ich nicht unterschreiben kann, was er so geäußert hat“. Dörsam hofft, dass nach dem letztem Video vielleicht der Künstler Naidoo zurückkehre, der mit seiner Musik und seinen Botschaften einst Versöhnung und Liebe statt Ärger und Hass ausgestrahlt habe.