Acht Titel gewonnen

Acht Mädchen der Rope Skipper aus der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) haben die Gaumeisterschaften in Seckenheim gewonnen. In Rekordteamstärke zeigten sich 31 Seilspringerinnen in unterschiedlichen Altersklassen und Disziplinen in Topform. Insgesamt holten acht LSV-Springerinnen die Gaumeisterschaft. Zwölf qualifizierten sich für das Landesfinale (Q).

Die Platzierungen: Lea Zschätzsch (1,1), Elisa Schütz (2,2), Jana Hurrelmann (1,3), Melody Funk (3,4), Benita Mirabello (5), Charlotte Hahn (7), Malia Lüttig (8), Timea DeGeorge (10), Malia Bisello (12), Clarissa Hoffmann (13), Amelie Funk (3), Lucie Beermann (4,6), Annalucia Lesle (6), Serena Streckert (2,2), Leonie Höglmeier (4,1), Leni Schrepp (1-Q,1-Q), Noemi Wieland (5,3), Carlina Lohse (6,5), Elena Herre (7,4), Mara Simons (10,7), Luca-Sophie Hein (1-Q,3-Q), Lucy Stern (2-Q,1-Q), Lena Salinger (3-Q,6), Sophie Höglmeier (6-Q,5), Hanna Simons (9,4-Q), Lina Herre (10,8), Luna Forero Sanchez (11,7), Lorena Baumann (1-Q,7) Jaqueline Ott (3-Q,2-Q), Cécile Bläß (5-Q), Paula Bosse (6-Q), Victoria Pech (7-Q,5) und Jana Herre (9,3-Q). pj