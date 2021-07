Acht Bands spielen im „HeimatRock“

Ein kleines Festival mit acht Bands und rund vier Stunden Programm ist für Sonntag, 25. Juli, ab 17 Uhr, im Ladenburger Bar-Restaurant HeimatRock (Neckarstraße 62) geplant. „Diese tolle Location passt hervorragend zu unserem diesjährigen Sommerkonzert mit handgemachter Pop- und Rockmusik“, sagt Raffael Lewczuk, der mit David Becker, ebenso Bandcoach und Absolvent der Popakademie, die Musikschule „Mannheimer Rakete“ für über 50-Jährige betreibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Clou: Jeder Teilnehmer, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, startet sofort in einer Formation. So entstanden seit 2017 bereits zehn Bands, die unter anderem in Clubs wie „Ella & Louis“ und „Palü“ aufgetreten sind. Der Eintritt im Heimat-Rock ist frei. Um Anmeldung per Mail wird gebeten. pj

Info: Anmeldung: E-Mail an info@mannheimer-rakete.de