Abkochgebot aufgehoben

Ladenburg. Das Abkochgebot für Trinkwasser in der Ladenburger Südstadt ist am Mittwoch (25. August) durch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises aufgehoben worden. Es war am 18. August wegen coliformer Keime im Trinkwasser vorsorglich ausgesprochen worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, zeigten alle Sofortmaßnahmen Wirkung.

Durch mehrere Proben wurde nachgewiesen, dass im Trinkwassernetz keine Keime mehr festzustellen sind und das Wasser im gesamten Gebiet wieder den strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Eine eindeutige Ursache der Verunreinigung konnte laut Stadt nicht ermittelt werden.

Das Abkochen ist nicht mehr erforderlich, vor der erstmaligen Nutzung des Trinkwassers sollen jedoch die Hausinstallationen gut gespült werden: Das Wasser soll einige Zeit laufen, bevor Trinkwasser entnommen wird. Dies betrifft vor allem Leitungen, die aufgrund der Verkeimung in den letzten Tagen nicht genutzt wurden.