Ab Pfingsten wieder Präsenzgottesdienste

Die evangelische Kirchengemeinde in Ladenburg lädt nach fast einem halben Jahr ab Pfingstsonntag, 23. Mai, erstmals wieder zu Präsenzgottesdiensten ein. Falls es das Wetter zulässt, findet zum Auftakt um 10 Uhr ein Freiluftgottesdienst im Kirchengarten unter dem Titel „Ganz anders…“ statt. Sollte die Witterung nicht mitspielen, muss in die Stadtkirche ausgewichen werden. Der evangelische Kirchen- und Posaunenchor gestalten die Feier in kleiner Besetzung mit.

AdUnit urban-intext1

Am Pfingstmontag findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Lehrvikar Max Dirkmorfeld in der Stadtkirche statt. Aufgrund des nach wie vor geltenden Hygiene-Schutzkonzeptes ist die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis Donnerstag, 20. Mai, im Pfarramt anzumelden (Telefon: 06203/923988 oder Mail: ladenburg@kbz.ekiba.de).

Zu beachten ist, dass im Freien mehr Plätze zur Verfügung stehen als in der Kirche. Da der Gottesdienst an Pfingstsonntag bei Regen in die Kirche verlagert werden muss, lassen sich ab einem gewissen Anmeldestand keine Plätze mehr garantieren. Sowohl im Kirchengarten als auch in der Kirche besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes.