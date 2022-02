864 500 Euro für Schulen

Die Stadt Ladenburg hat sich erfolgreich um Fördermittel in Höhe von 864 500 Euro beim DigitalPakt Schule des Bundes beworben. Eine entsprechende Förderzusage kam jetzt von der landeseigenen L-Bank, teilte die Stadtverwaltung mit. Durch die Förderung ist der Weg frei, die digitale Infrastruktur aller sechs öffentlichen Schulgebäude zu modernisieren sowie die Schulen nach dem jeweiligen Bedarf auszustatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem Antrag vorausgegangen ist ein intensiver Vorbereitungsprozess, in dem die Schulen mit der Verwaltung und mit Unterstützung des Rhein-Neckar-Kreises ihre Wünsche und Ziele gesammelt und in einen Medienentwicklungsplan festgeschrieben haben. Investitionen in digitale Bildungsinfrastrukturen und technisch-pädagogische Konzepte gehen Hand in Hand. Das heißt, neben dem Infrastrukturaufbau berücksichtigt der DigitalPakt Schule auch die Qualifizierung von Lehrenden.

Das Carl-Benz-Gymnasium erhält rund 338 000 Euro. © Peter Jaschke

Die Gesamtförderung von 864 500 Euro teilt sich auf die sechs Ladenburger Schulen abhängig von ihrer jeweiligen Schülerzahl wie folgt auf: Astrid-Lindgren-Grundschule: 48 808 Euro. Carl-Benz-Gymnasium: 338 080 Euro. Dalberg-Grundschule: 106 008 Euro. Erich-Kästner-Schule: 76 256 Euro. Merian-Realschule: 187 944 Euro. Werkrealschule Unterer Neckar: 107404 Euro. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2