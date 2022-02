83-Jährige nach Unfall in Ladenburg schwer verletzt

Ladenburg. Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten hat sich am Mittwochnachmittag in Ladenburg ereignet: Ein 54-jähriger Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Daimlerstraße in Richtung Benzstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Benzstraße nahm er einer 83-jährigen Smart-Fahrerin, die in Richtung Heddesheim unterwegs war, die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Dadurch schleuderte der Smart über eine Verkehrsinsel, überschlug sich und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen.

Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet hatten, eilten der 83-Jährigen zu Hilfe und stellten das Fahrzeug wieder auf die Räder. Durch die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg wurde die Frau schließlich aus dem Auto befreit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach medizinischer Erstversorgung wurde die 83-Jährige zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Derzeit befindet sich die Seniorin nach Auskunft der behandelnden Ärzte in einem kritischen Zustand.

Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.