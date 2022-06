72-Jährige um viel Geld betrogen

Ladenburg. Seit Wochen wird in allen Medien gewarnt – dennoch ist eine 72-jährige Ladenburgerin jetzt ein weiteres Opfer einer lange bekannten Betrugsmasche geworden. Gegen 10.30 Uhr erhielt die Frau eine WhatsApp-Nachricht, welche angeblich von ihrer Tochter mit einer „neuen“ Nummer geschickt wurde. Die angebliche Tochter gab im Laufe des Chats an, dass angeblich ein offener Rechnungsbetrag beglichen werden müsse und bat um Hilfe. Im Glauben daran, ihrer Tochter zu helfen, überwiesen die Eltern daraufhin einen Betrag von mehreren hundert Euro an ein Konto, das der Betrüger ihnen mitteilte. Als das Ehepaar am Abend mit der echten Tochter telefonierte, stellten es den Betrug fest.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich angezeigt werden, bittet die Polizei. pol/sko