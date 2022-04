530 Euro gehen an Ukraine-Hilfe

„Sollten mal Die Toten Hosen für ein Unplugged-Konzert anfragen: Wir wären bereit“, sagt Arno Folger. So drückt der Chef der TMZ-Baugesellschaft aus, dass in der Ladenburger „Kulturwerkstatt“ am Sägewerk 22 vieles vorstellbar ist. Alle sechs bis acht Wochen, wenn die Lagerhalle seines Planungs- und Beratungsunternehmens nicht in ihrer ganzen Größe benötigt wird, stellt sie Folger Künstlern der Region aus allen möglichen Genres unentgeltlich zur Verfügung.

Mit der Cover-Formation „Mellow Yellow Acoustic Tour“ hat das Team nach der langen Corona-Pause jetzt die Konzertsaison wiedereröffnet. Das unerwartet heftige Winter-Intermezzo hat jedoch alle Pläne durchkreuzt: Lediglich 15 Zuhörende ließen sich von der gleichwohl grandios aufspielenden Band begeistert in die Rock-Geschichte der letzten Jahrzehnte entführen.

Würstchen vom Grill

Die Mellow Yellow Acoustic Tour begeisterte die Gäste. © Kulturwerkstatt

„Die Stimmung war bestens, und so konnte der Winter auch den Start der Grillsaison nicht verhindern“, teilt Folger mit. Draußen vor der Tür gab’s Bratwürste, bis der nasse Neuschnee den Schutzpavillon zum Einsturz brachte. Dank Spenden der Gästen kamen 265 Euro zusammen, die die TMZ-Baugesellschaft verdoppelte, so dass der Ukraine-Hilfsaktion der evangelischen Kirchengemeinde 530 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Am Samstag, 6. Mai, sind beim nächsten Konzert „Die Nachtigallen“ zu Gast. Mehr Infos gibt es im Internet unter https://www.tmz-bau.de/home/kulturwerkstatt-am-saegewerk/. pj