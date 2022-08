33-Jähriger in Ladenburger Freibad von Badegästen zu Boden geschlagen

Ladenburg. Ein 33 Jahre alter Mann ist am Samstagabend von Badegästen im Ladenburger Freibad attackiert worden. Zunächst wies der Bademeister zwei Männer auf dem Sprungturm zurecht. Der 29- und 36-Jährige hatten sich nicht an die Regeln gehalten. Es entwickelte sich ein verbales Streitgespräch, das der 33 Jahre alte Angestellte eines Kiosks schlichten wollte. Die beiden Badegäste griffen ihn an, sodass er zu Boden ging, wobei der 36-Jährige weiter auf ihn einschlug. Der 33-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei nahm beide Angreifer noch im Freibad fest. Beide Männer waren betrunken, weshalb ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

