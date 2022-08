33-Jährigen brutal geschlagen

Ladenburg. Ein Mann wollte schlichtend in einen Streit eingreifen – und hat seinen Einsatz teuer bezahlen müssen: Am Samstag ist es gegen 19 Uhr im Ladenburger Freibad zu einem körperlichen Übergriff zweier Badegäste auf 33-Jährigen Mann gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei waren einem Bademeister zwei 29- und 36-jährige Badegäste aufgefallen, die sich auf dem Sprungturm nicht an die Regeln hielten. Nachdem der Bademeister die beiden darauf angesprochen hatte, kam es zunächst zu einem verbalen Streitgespräch. Im Verlauf des Streits griffen die beiden Männer den Angestellten eines dort ansässigen Kiosks tätlich an, der schlichtend eingreifen wollte.

Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Kiosk-Mitarbeiter zu Boden ging. Hier schlug und trat der 36-jährige Badegast weiter auf den diesen ein. Erst durch das Einschreiten weiterer Badbesucher ließen die Angreifer ab. Durch die Schläge und Tritte wurde der Angestellte nicht unerheblich verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Weitere Zeugen gesucht

Die beiden Angreifer konnten noch im Freibad von der Polizei festgenommen werden. Da sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken standen wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun wegen der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung verantworten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50 entgegen. pol/sko