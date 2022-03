25 Medaillen – ASV-Ringer räumen kräftig ab

Mit der stolzen Bilanz von 25 Medaillen sind 25 ASV-Ringer von den Nordbadischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil aus Nieder-Liebersbach zurückgekehrt. Das bedeutete – wie bereits am Wochenende zuvor bei den Titelkämpfen im freien Stil – erneut den Sieg in der Mannschaftswertung.

Und erneut stellte der ASV in der E-Juniorenklasse bis 20 Kilogramm alle drei Medaillisten. Zu den 15 Goldtrophäen trug in diesem Gewichtslimit Lionel Fast bei. Die drei Okimouno-Brüder Alexios, Christos und Manolis feierten wie bereits im Freistil auch diesmal Siege in ihren Klassen.

Bei den Männern setzten sich Alexander Riefling, Khamza Termantov und Stiven Brandy Schäfer in ihren jeweiligen Gewichtsklassen durch. Mit diesen Erfolgen im Rücken starten die Nachwuchsringer in den nächsten Wochen bei weiteren Turnieren. pj

