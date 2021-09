20 gefüllte Turnbeutel

Der Rotary-Club Schriesheim-Lobdengau hilft beim Schulstart: Heike Lamadé, die derzeitige Präsidentin, übergab im Rathaus von Ladenburg 20 Beutel mit nützlichem Inhalt wie beispielsweise Bälle, Sportstrümpfe, Müsli und Kapuzenpullis im Gesamtwert von rund 700 Euro an Bürgermeister Stefan Schmutz und das zuständige Rathausteam. „Kinder liegen uns sehr am Herzen, und leider sehen wir nach der Corona-Zeit Defizite, was Bewegung und Sozialkompetenz angeht“, sagte Lamadé und kündigte weitere unterstützende Projekte an.

„Sie laufen damit bei uns offene Türen ein“, erklärte die Integrationsbeauftragte Parul Schreier. Rüdiger Wolf, Leiter der Abteilung Ordnung und Soziales, fügte hinzu: „Wir arbeiten mit Schulsozialarbeit und Sportlehrkräften zusammen, damit alles zu Familien kommt, die nicht in der Lage sind, sich so etwas zu kaufen.“ Schmutz freute sich über die „großzügige Geste, die der Rotary-Club bereits zum dritten Mal zum Ausdruck bringt“. pj