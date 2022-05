Die Ringer vom ASV Ladenburg richten in der Schriesheimer Mehrzweckhalle die Deutschen Meisterschaften der Schülermannschaften aus. Die Wettkämpfe finden am Freitag, 13. Mai, ab 18 Uhr, und am Samstag, 14. Mai, ab 9 Uhr statt. Die gastgebende Abteilung müsse wegen der angespannten Lage im Hinblick auf Hallenplätze in Ladenburg erneut in eine Nachbarkommune ausweichen, teilt ASV-Sportleiter

...