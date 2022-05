17. Treffen kurvenreicher Corvette-Sportwagen

Ladenburg. Mit 120 bis 130 Fahrzeugen zeigten sich die Corvette-Freunde Kurpfalz bei ihrem insgesamt 17. Treffen „angesichts des wechselhaften Wetters sehr zufrieden“, wie Michael Eisen sagt. In seiner Heimatstadt Ladenburg fand der „Corvette-Sunday“ nach zwei Corona-bedingten Absagen nun schon zum sechsten Mal statt. Sogar aus der Schweiz und aus Luxemburg waren Teilnehmer angereist, um ihre PS-starken und windschnittigen Kultautos zu präsentieren. Zur Mittagszeit stellte ein Corvette-Kenner am Freibad eine Auswahl der schönsten Autos vor. Im heißen Mai 2018 hatte man rund 300 der umschwärmten US-Cars in Ladenburg gezählt. pj

