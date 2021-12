14 neue Ladepunkte in Ladenburg

Ladenburg. Voraussichtlich noch vor Heiligabend soll es in Ladenburg insgesamt 14 statt bislang nur zwei Ladepunkte für Elektrofahrzeuge geben. Dies bezeichnete Bürgermeister Stefan Schmutz eingangs der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) als „vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für alle, die auf E-Mobilität setzen“.

Der Mannheimer Energieversorger MVV beginne ab Montag, 13. Dezember, im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann damit, sechs Ladesäulen mit je zwei Zapfstellen zu errichten. Die Arbeiten in den Straßen Zieglerwasen, Stadtäcker und Lange Ruten sollen acht Arbeitstage dauern.

Bedarf erhöht sich in Zukunft

Bislang gibt es zwei E-Ladepunkte vor der Einfahrt zur Rathaustiefgarage am Rande der Altstadt. Es müssen sicher noch einige mehr folgen, denn rechnet man die erwartete Zunahme auf bis zu 14 Millionen E-Autos im Deutschland des Jahres 2030 auf den Ladenburger Bedarf herunter, könnten in weniger als zehn Jahren rund 2800 batteriebetriebene Fahrzeuge in der dann wohl 14 000 Einwohner zählenden Römerstadt herumfahren.

Wie Vertreter des Netzbetreibers Netze BW kürzlich im Gemeinderat sagten, sei man sich in der Verwaltung der Herausforderung bewusst, die Stromversorgung den wachsenden Aufgaben anzupassen. pj

