1100 Euro an Spenden

Der Lebendige Adventskalender in Ladenburg birgt neben vielen stillen Fenstern weitere aktive Höhepunkte. Am Sonntag, 4. Dezember, findet um 18 Uhr zwischen den beiden Gotteshäusern in der Kirchenstraße die Ökumenische Lesung im Advent mit einem „Lichterweg“ statt. Das Thema lautet „Unterwegs in schwierigen Zeiten“.

Wie eine der Organisatorinnen des Lebendigen Adventskalenders mitteilt, sind zum Auftakt der Aktion bei Familie Kreissig Spenden in Höhe von 1100 Euro zusammengekommen, die der Ukraine-Hilfe zugutekommen sollen. pj

1100 Euro hat das Adventsfenster der Familie Kreissig eingebracht. © Privat