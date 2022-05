Ladenburg. Zwei Radfahrer sind am Mittwochabend in Ladenburg zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, überquerte eine 11-jährige Radfahrerin die Bahnhofsstraße auf Höhe des Fischerhäusel ohne auf den von rechts kommenden Verkehr zu achten. Dadurch stieß ein 38-jähriger Rennradfahrer mit ihr zusammen. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt 150 Euro.

