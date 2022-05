Workshops und Diskussionsrunden im Jugendzentrum Ilvesheim

Ilvesheim. Was kann Ilvesheim für seine Kinder und Jugendlichen tun? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Jugendforum, das am Freitag, 13. Mai, im Jugendzentrum JUZ stattfinden wird. Auf die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten Workshops und Diskussionen zu aktuellen Themen der Gemeinde.

Der offizielle Teil beginnt um 15 Uhr mit einer Begrüßungsrunde. Um 16 Uhr starten die Workshops zu aktuellen Themen, die Kinder und Jugendliche in Ilvesheim betreffen. Sie sind in drei Bereiche aufgeteilt. Erstens: Welche Angebote gibt es allgemein für junge Menschen in der Inselgemeinde? Zweitens: Wie soll der Bauwagen gestaltet werden, den die Gemeinde als Aufenthaltsort für Kinder und Jugendliche anschaffen will? Drittens: Wie soll der Spielplatz Lessingstraße nach seiner Sanierung aussehen?

Um 17.30 Uhr beginnt das Abschlussplenum, hier werden die Teilnehmer ihre Ergebnisse vorstellen und mit Mitgliedern des Gemeinderats ins Gespräch kommen. Auch Mitglieder der Verwaltung sind beim Jugendforum dabei.

