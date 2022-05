Wohnungsnot in der Region – Trend zum dichteren Bauen

Wer in der Region eine Wohnung sucht, hat es schwer. „Noch vor zehn Jahren hätten wir nicht gedacht, dass wir jetzt eine Wohnungsnot haben werden“, sagt Martin Müller vom Nachbarschaftsverband Heidelberg -Mannheim. Der Fachmann war vor wenigen Tagen in Ilvesheim, um vor dem Gemeinderat einen Vortrag zu halten. Das Thema: Welche Perspektiven gibt es in Ilvesheim beim Wohnungsbau?

In seiner Präsentation ging Müller aber nicht nur darauf ein, sondern auch auf die Ursachen der Wohnungsnot und auf spannende moderne Wohnprojekte in der Region. „Ilvesheim gehört bereits jetzt zu den Gemeinden, die im Außenbereich kaum noch Möglichkeiten haben sich zu erweitern“, gab der Experte zu verstehen. Im Innenbereich zu verdichten, sei deshalb sinnvoll, aber auch hier komme man langsam an die Grenze des Machbaren. „Das ist aber kein Grund zur Resignation, im Innenbereich tun sich häufig auch kurzfristig Möglichkeiten für neuen Wohnraum auf, zum Beispiel, weil ein Gewerbebetrieb schließt“, erklärte Müller.

In der Inselgemeinde sind aktuell vier Flächen als zukünftiges Bauland im Gespräch – im Innenbereich (also ohne Neu-Versiegelung der Fläche) das Gebiet der Kleintierzüchter und das Grundstück des kürzlich geschlossenen Hallenbads, im Außenbereich (mit Versiegelung) die Sichelkrümme im Norden und eine Erweiterung des Mahrgrunds. Letztere spielt aber (wenn überhaupt) erst langfristig eine Rolle.

Schwierige Abwägung

Ilvesheim steht eine interessante Debatte bevor. Eine der wichtigsten Abwägungen wird dabei jene zwischen der Schaffung von neuem Wohnraum und dem Schutz von Natur und Artenvielfalt. Alle zuvor genannten Gebiete kommen im Flächennutzungsplan vor. Er wird vom Nachbarschaftsverband erstellt und regelmäßig fortgeschrieben. „Es ist wichtig, dass wir sachlich und objektiv diskutieren können“, sagte Müller. Deshalb habe der Nachbarschaftsverband nicht nur nach geeigneten Flächen für künftige Baugebiete, sondern auch danach geschaut, wie in den vergangenen Jahren gebaut wurde. Müllers Angaben zufolge geht die Tendenz zum dichteren Bauen – also zu mehr Wohneinheiten pro Fläche. „Wir hoffen, dass sich das etwas verstetigt“, betonte Müller angesichts der hohen Nachfrage nach Wohnraum.

An einem Ilvesheimer Beispiel zeigte er, dass vor gut 20 Jahren noch nicht platzsparend gebaut wurde. „Im Mahrgrund stehen überwiegend Einfamilien- und Doppelhäuser. Der Dichtewert liegt bei nur 21 Wohneinheiten pro Hektar“, sagte er, betonte aber, dass dies kein Vorwurf, sondern eine Feststellung sei. Auch in Ilvesheim gebe es Beispiele für eine gute Ausnutzung des verfügbaren Platzes – so etwa in der Uferstraße.

Den allgemeinen Trend zum dichteren Bauen in der Region belegte Müller anhand zahlreicher Beispiele. Im neuen Gebiet „Mitten im Feld II“ in Heddesheim käme man schon auf 33 Wohneinheiten pro Hektar – in Schriesheim am OEG-Bahnhof auf 80, in den Martinshöfen in Ladenburg sogar auf 117.

Müller geht davon aus, dass das Bevölkerungswachstum in der Region weitergehen wird: „Das legen alle seriösen Studien nahe.“ Der Rhein-Neckar-Raum sei wirtschaftlich attraktiv, die dadurch erhöhte Nachfrage nach Wohnraum sei eine Ursache für die Wohnungsnot.

Bei den Gemeinderäten stieß der Vortrag auf großes Interesse, positive Rückmeldungen und zahlreiche Nachfragen. „Das ist ein guter Startschuss für die Diskussion“, sagte Peter Riemensperger (Freie Wähler). Er betonte, dass man Chancen zur Innenverdichtung ergreifen, aber sich auch über eine ökologisch sinnvolle „Abrundung des Ortsbildes“ Gedanken machen müsse.

Hansjörg Habermehl (Grüne) wies auf den „Zielkonflikt“ von Wohnungsbau und Naturschutz hin, sein Fraktionskollege Jens Kühnle fragte nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wohn- und Arbeitsgewohnheiten. Rolf Sauer (SPD) mahnte an, dass man die Bevölkerungsstruktur im Blick behalten müsse. Daher sei es wichtig, dass man die Gebiete „kontinuierlich und mit Perspektive“ erschließe.