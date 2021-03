Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. Heute befindet sich das Osterei vor einem Gebäude, das besonders im vergangenen Jahr in aller Munde war. Gesprächsthema war dabei nicht das Bauwerk an sich, sondern die Institution, die darin untergebracht ist. Und noch ein kleiner Hinweis (nicht nur an die Lesehungrigen unter Ihnen): Aktuell darf man nicht hinein, denn es wird fleißig renoviert. Haben Sie schon erraten, worum es sich handelt? Dann schreiben Sie uns noch bis spätestens Dienstag um Mitternacht eine E-Mail mit ihrer Lösung an diese Adresse: raetselei@mamo.de. Die Auflösung lesen Sie morgen im „MM“. red

