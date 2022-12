Winterdorf in Ilvesheim seit einigen Tagen geöffnet

Weihnachtsgebäck, Glühwein und eine öffentliche Krippenausstellung: Die Bar Cabana Beach in Ilvesheim bietet in diesem Jahr ein Winterdorf an. Wie die Betreiber mitteilten, ist der Weihnachtsmarkt seit einigen Tagen geöffnet. „Bereits in den ersten Tagen konnten wir viele Menschen von jung bis alt – und vor allem Familien – begrüßen“, sagt Grigorius Chatziioannidis. Er freut sich über das bunt gemischte Publikum.

Wo sonst im Sommer Liegestühle und Loungemöbel auf Sand und Holstegen stehen, empfangen nun weihnachtlich geschmückte Buden die Gäste. „Wir begrüßen gerne alle Menschen, die zu uns kommen möchten – ganz besonders auch die Ilvesheimerinnen und Ilvesheimer“, erklärt Chatziioannidis. Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen unter anderem mit Lichtdekoration geschmückte Bäume sowie mit Fellen ausgelegte Sitzmöbel, auf denen die Besucherinnen und Besucher Platz nehmen können.

Neben Glühwein und Gebäck gibt es außerdem auch herzhafte Speisen wie Pommes oder Bratwürste. Das Winterdorf am alten Freibadgelände nahe der „alla-Hopp!“-Anlage (Adresse: Am Freibad 2) ist bis Freitag, 23. Dezember, immer von donnerstags bis sonntags geöffnet (donnerstags von 16 bis 23 Uhr, an allen anderen Tagen von 16 bis 23 Uhr). tge