Wie lässt sich das Archivgut retten?

Der Ilvesheimer Gemeinderat tagt am Donnerstag, 1. Juli, um 19 Uhr öffentlich in der Mehrzweckhalle. Ganz oben auf der Tagesordnung steht – freilich nach der Fragerunde für die Bürgerschaft – der laut Verwaltung besorgniserregende Zustand des Gemeindearchivs. Dabei hatten doch Ehrenamtliche aus der „Zukunftswerkstatt Geschichte“ ab 2010 in rund 500 Arbeitsstunden Archivalien gesäubert, geheftet, neugeordnet und abgelegt. Dennoch ist es notwendig, dass als „Basis für eine machbare Lösung zur Rettung des Archivguts“ Markus Enzenauer, der Ilvesheimer Historiker und Mitarbeiter des Stadtarchivs Mannheim, Perspektiven darlegt.

Ein weiteres brisantes Thema sind örtliche Auswirkungen der Corona-Pandemie: Die Verwaltung schlägt vor, die nach Abzug aller Kosten verbleibenden Mittel aus der Vergütung der Bürger-Testungen dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Wie diese Redaktion berichtete, hat das DRK seine drei Mal wöchentlich geöffnete Teststation in der Mehrzweckhalle vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit eingestellt. Die Aktiven zeigten sich enttäuscht von der Gemeinde, weil ein „Drive-in“-Testzentrum an der „alla-hopp!“-Anlage eröffnet hatte, das seinen Service entgegen der Vereinbarung mit dem DRK zu denselben Zeiten anbot. Der neue Anbieter erklärte, dass ein „Wechselbetrieb“ nicht umsetzbar gewesen wäre, man aber nur ein „Zusatzangebot“ sein wolle.

Außerdem befasst sich der Rat mit neuen Voraussetzungen zur weiteren Digitalisierung im Rathaus. Der Grund: Die Komm.One, eine Anstalt des öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft des Landes und der Kommunen, ist nach der Fusion mehrerer bisheriger Betriebsgesellschaften neuer Vertragspartner.

Neuer Vertragspartner Komm.One

Die Komm.One entwickelt in ständigem Austausch mit den Verwaltungen Lösungen für digitale Leistungen, betreibt diese in eigenen Rechenzentren und sorgt dafür, dass die Daten der Bürgerinnen und Bürger sicher sind.

Ferner informiert die Verwaltung darüber, dass beim Einheitlichen Regionalplan (ERP) von 2014 erste Änderungen anstehen. Für die Gemeinde lasse sich jedoch feststellen, dass die mit dem Flächennutzungsplan beabsichtigten Zielsetzungen auf der Gemarkung Ilvesheim durch die Änderung des Regionalplanes bestätigt werden und keine Zielkonflikte bestehen. Demnach seien die wohnbaulichen Erweiterungsflächen im Bereich Sichelkrümme und östlich angrenzend an den Mahrgrund II ohne Einschränkungen im Plan enthalten. Das in Kooperation mit Ladenburg geplante Gewerbegebiet ist ebenfalls im ERP dargestellt und wurde sogar als Vorranggebiet Gewerbe ausgewiesen. Unterstützt werde auch das Ziel, das interkommunale Gewerbegebiet über die Landesstraße 536 sinnvoll verkehrlich zu erschließen.

Schottergärten als Reizthema

Reizthema Schottergärten mit Steinen als Hauptelement der Gestaltung: Weil es „in der Öffentlichkeit immer öfter diskutiert“ werde, nehme die Verwaltung eine schriftliche Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Anlass, ihre Stellungnahme vor Publikum zu behandeln. Damit soll zugleich die Bevölkerung für dieses Thema sensibilisiert werden, sprich: solche seit August 2020 per Landesnaturschutzgesetz verbotenen Anlagen unterlassen, um auch künftig auf weitere Festsetzungen in Bebauungsplänen verzichten zu können.

