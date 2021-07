Wichtig für Gewerbe

Alles, was Ilvesheim an Wohn- und Gewerbeentwicklung vorhabe, sei 1:1 im übergeordneten Regionalplan übernommen worden. So lautet das Fazit der Verwaltung zur ersten Änderung des Planwerks des Verbandes Region Rhein-Neckar von 2014. Somit sei auch keine Stellungnahme der Gemeinde erforderlich, hieß es am Donnerstag im Gemeinderat.

Auf Anregung von Bündnis 90/Grüne will Bürgermeister Andreas Metz nun lediglich prüfen lassen, ob es für die Erweiterungspläne der auf Ilvesheimer und Ladenburger Gemarkung liegenden Firma St. Gobain Isover schädlich sei, auf den Satz zu verzichten, wonach „flächenintensiver Ausbau von Industrie und Gewerbe“ ermöglicht werde.

Formulierung erhalten

Dagegen wandte sich jedoch Rolf Sauer (SPD): „Die Formulierung sollte erhalten bleiben, denn die Fläche müssen wir für Arbeitsplätze im Ballungszentrum schon nutzen können.“ Dem schloss sich Katharina Kohlbrenner (CDU) an.

Bauamtsleiter Pascal Tholé hatte zuvor betont, dass es sich bei der Formulierung keineswegs um eine Zielvorgabe handele, sondern: „Das entscheiden wir selbst.“ Es geht um das in Kooperation mit Ladenburg auf den Feldern geplante gemeinsame Gewerbegebiet südlich der Landesstraße 536. pj

