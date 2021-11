In Ilvesheim wird es am Mittwoch, 1. Dezember, eine weitere Impfaktion geben. Wie die Gemeinde mitteilte, können Interessierte ab einem Alter von zwölf Jahren ohne Termin vorbeikommen. Die Mehrzweckhalle, wo von 10 bis 16 Uhr Spritzen verabreicht werden, liegt im Mühlenweg 71.

Zur Verfügung stehen die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson. Mitzubringen sind nach Angaben der Gemeinde ein Impfpass, der Personalausweis, und die Versichertenkarte. „Bei großem Andrang kann nicht immer gewährleistet werden, dass alle Impfwilligen vor Ort geimpft werden können“, heißt es darüber hinaus in der Mitteilung. Bereits am vergangenen Mittwoch, hatte es in Ilvesheim einen Impftermin gegeben. tge

