Weihnachten im Dunkeln

Weihnachtlich geht es beim nächsten Konzert der Reihe „Kultur im Dunkeln“ zu. Das Ensemble MGV Walhalla zum Seidlwirt tritt am Donnerstag, 16. Dezember, ab 20 Uhr in der Ilvesheimer Schlossschule auf. Nach aktuellem Stand soll das Konzert stattfinden. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro. Karten gibt es bereits jetzt unter der Telefonnummer 0621/496 90. „Bekannte Weihnachtslieder wechseln sich mit weniger bekannten ab, deutsche mit österreichischen, russischen oder französischen. Und wenn man es gar nicht erwartet, schleicht sich ein Lied ein, das alle kennen, aber noch nie so weihnachtlich gehört haben“, teilt Organisator Gunter Bratzel mit.

Die Sänger vom MGV Walhalla zum Seidlwirt sind Absolventen der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und erzählen ihre Geschichten, inspiriert von den jeweiligen Herkunftsländern (Türkei, Israel, Österreich, Polen, Schweiz und Deutschland). Die Reihe „Kultur im Dunkeln“ ist besonders. Hierbei wird der Saal abgedunkelt. Die Besucherinnen und Besucher nehmen das Konzert somit ausschließlich akustisch wahr. red/tge