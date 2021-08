Vorverkauf für T-Band ab Montag

Der Ticketvorverkauf für das Konzert der T-Band im Rahmen der verkleinerten Ilvesheimer Kerwe am Sonntag, 22. August, startet am kommenden Montagmittag, 16. August. Das teilt die Gemeinde Ilvesheim mit. Es ist ein reiner Online-Ticketverkauf (www.ilvesheim.de). 370 Plätze stehen zur Verfügung, eine Karte kostet zehn Euro.

Das „Sommerfest zur Kirchweih“ findet am Sonntag, 22. August, im Park der Heinrich-Vetter-Stiftung statt. Das Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und geht weiter mit Vorführungen der Chöre von Germania und Aurelia, der Rheinauer Seebären und der Gruppe Musik3 aus Viernheim. Am Abend wartet mit der T-Band ein weiterer Höhepunkt. Ab 18 Uhr ist der Einlass, bereits um 17 Uhr wird der Vetter-Garten für den Umbau geschlossen. Parallel läuft von Freitag bis Montag auf dem Parkplatz der alla-hopp!-Anlage ein Familienfest mit Schaustellern. Diese sind auch am Wochenende darauf noch dort. red/sko

Info: Kartenvorverkauf unter www.ilvesheim.de