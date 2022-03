Vorverkauf für Habekost-Auftritt

Mehrmals hat die Corona-Pandemie die Pläne zunichte gemacht, jetzt wagen die Freien Wähler wagen einen neuen Anlauf. Der Komiker Chako Habekost soll am Samstag, 11. Juni, mit einem neuen Programm in der Ilvesheimer Mehrzweckhalle spielen. „Life is ä Comedy“ lautet der Titel. Der Vorverkauf startet am Samstag, 2. April, von 10 bis 11 Uhr an der Friedrich-Ebert-Schule (Mühlenweg 71). Die Freien Wähler bitten darum, auf dem Schulgelände eine medizinische Maske zu tragen und die erforderlichen Abstände einzuhalten. Die Veranstalter versprechen bereits jetzt einen „Chako als Hauptdarsteller auf der Bühneseines Lebens: von der Geburt bis zur Pandemie, vom MannheimerKinderhort bis ins Capitol, vom hochdeutsch erzogenen Brillenträger bis zum (kur)pälzisch groovenden Dialektiker“. red/tge

