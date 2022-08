Vorverkauf für Flohmarkt

Ilvesheim. Schnäppchenjäger und Verkäufer aufgepasst: Der traditionelle SPD-Flohmarkt auf dem Festplatz findet in diesem Jahr am 24. September statt. Die Standkarten können ab sofort für 12 Euro bei der Postfiliale in der Schlossstraße erworben werden (Schlossstraße 21, Ilvesheim). Ein Hinweisblatt mit wichtigen Informationen ist beigefügt.

Der besondere Charme des SPD-Flohmarkts ist ein buntes Treiben ohne Kraftfahrzeuge. Auf dem Festplatz darf nicht geparkt werden, auch nicht an der Seite zur Brückenauffahrt. Zum Ausladen kann der Festplatz im Einbahnverkehr von 4 bis 7 Uhr befahren werden. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Der Festplatz darf zum Abbau ab 15 Uhr wieder mit dem Pkw befahren werden. red