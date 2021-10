Ilvesheim. Der bekannte Komiker Chako Habekost kommt nach Ilvesheim. Der Vorverkauf für sein „WoiNachtsFeierWerk“ startet am Samstag, 23. Oktober, an der Friedrich-Ebert-Schule in Ilvesheim. Interessierte können an diesem Tag von 10 bis 12 Uhr Tickets kaufen. Die Veranstalter, die Freien Wähler Ilvesheim, bitten darum, auf dem Schulgelände eine medizinische Maske zu tragen und die Abstände einzuhalten. Der Auftritt findet am 11. Dezember statt. Es gelten die 2G-Regeln (geimpft oder genesen).

