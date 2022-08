Vortrag über das Recht

Ilvesheim. „Wie bekomme ich Hilfe zur Regelung persönlicher Angelegenheiten?“ oder „Ist eine dauerhafte rechtliche Betreuung notwendig?“ Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Vortrag am Mittwoch, 21. September. Dabei können sich Interessierte kostenlos über das Thema „Rechtliche Betreuung“ informieren. Ab 18 Uhr wird Susanne Krüger vom Sozialdienst katholischer Frauen darlegen, warum man sich rechtzeitig informieren sollte sowie auf die Frage eingehen, ob und wann eine rechtliche Betreuung Sinn ergibt. Eingeladen hat die Heinrich-Vetter-Stiftung. Je nach Wetter findet die Veranstaltung im Haus oder Park der Heinrich-Vetter-Stiftung, Goethestraße 11, statt. Es wird gebeten, sich mit dem Kennwort „Betreuung“ per Mail bei h.trinkaus@heinrich-vetter-stiftung.de anzumelden. Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Regeln. Eine FFP2-Maske wird empfohlen. sane

