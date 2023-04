Vortrag im Tageshospiz

Das Tageshospiz in Ilvesheim veranstaltet einen Infoabend zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Das teilte der Caritasverband Mannheim mit. Wer interessiert ist, kann am Mittwoch, 3. Mai, um 18 Uhr in die Goethestraße 21a in Ilvesheim kommen. Die Fachleute Jürgen Ehret und Birgit Böger vom Hospizverein Schwetzingen informieren ausführlich zu diesen Themen. Außerdem soll es genügend Zeit geben, um auf die persönlichen Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzugehen. Die Organisatoren bitten vorab um telefonische Anmeldung unter der Nummer 0621/172 90 96 00.

Das Ilvesheimer Tageshospiz ist im Herbst des vergangenen Jahres eröffnet worden – die erste Einrichtung ihrer Art in Baden-Württemberg. Der Unterschied zu einem stationären Hospiz ist, dass die Patienten (in der Hospiz-Sprache „Gäste“ genannt) nur tagsüber in der Einrichtung sind, aber weiterhin daheim schlafen können. So behalten sie zu großen Teilen ihr vertrautes Umfeld. Gebaut wurde das Haus von der Heinrich-Vetter-Stiftung, die es an den Caritasverband vermietet. Direkt neben an befindet sich im Regine-Kaufmann-Haus bereits ein stationäres Hospiz. tge