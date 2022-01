Viel Detailarbeit am Haushalt in Ilvesheim

Ilvesheim. Wenig Kontroversen, dafür viel Detailarbeit: In Ilvesheim haben am Donnerstagabend die Beratungen über den Haushalt 2022 begonnen. In der knapp zweieinhalbstündigen Sitzung des Verwaltungsausschusses blieb das kontroverse Thema Kombibad erst einmal außen vor. Es wird voraussichtlich Ende Januar im Gemeinderat auf die Tagesordnung kommen. Dafür besprachen Bürgermeister und Gemeinderäte aber zahlreiche andere Investitionen. „Wir haben ein ambitioniertes Programm vor uns“, sagte Rathauschef Andreas Metz. Eine Auswahl:

Verkehr und Infrastruktur

Ein Thema war hier die mögliche Straßenbahn-Verbindung von Mannheim über Ilvesheim nach Ladenburg. Peter Riemensperger (Freie Wähler) hatte nach dem Sachstand gefragt. Gemeinsam mit anderen Kommunen und dem Kreis will Bürgermeister Andreas Metz eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Dafür sind Mittel im Haushalt eingestellt. Darüber hinaus wies Metz auf Mittel im Bereich „Orts- und Bauleitplanung“ hin. Damit will die Verwaltung den Anträgen gerecht werden, die Freie Wähler und Grüne bereits im vergangenen Jahr gestellt haben. Unter anderem geht es um die Zukunft der Schlossstraße und das örtliche Radwegenetz. Für Diskussionen sorgte der Vorschlag des Grünen Felix Scheffer, einen Planer mit der Umgestaltung des Radwegs nach Ladenburg zu betrauen. Der Weg führt durch ein Naturschutzgebiet.

Katharina Kohlbrenner (CDU) forderte, den Betrag für Maßnahmen an Gemeindestraßen um 100 000 auf 400 000 Euro aufzustocken. Bürgermeister Metz sah das skeptisch, weniger wegen des Geldes, sondern vielmehr wegen fehlender Kapazitäten für die Umsetzung mehrerer gleichzeitiger Baustellen.

Kommunale Einrichtungen

Im Jahr 2022 möchte die Verwaltung das Hallendach des Bauhofs sanieren, ob dann eine Photovoltaik-Anlage darauf gebaut wird, werde aktuell noch geprüft. Außerdem soll der Rathaus-Vorplatz modernisiert werden, dasselbe gilt für die öffentlichen Toiletten auf dem Friedhof Mitte. Auch das Mobiliar und die Ausstattung im Sitzungssaal des Rathauses sollen erneuert werden.

Bildung, Jugend und Freizeit

An der Friedrich-Ebert-Schule stehen unter anderem Malerarbeiten und die Grundreinigung eines Gebäudes an. Nachfragen hatten die Gemeinderäte wegen 10 000 Euro, die für ein Fest angemeldet wurden. Hier sahen sie noch Klärungsbedarf. Zur Sprache kam auch das Thema „Aufenthaltsorte für Jugendliche im Ilvesheimer Norden“.

Hier kamen bisher noch keine Beschlüsse zustande (wir berichteten), gut möglich, dass im Zuge der Haushaltsberatungen noch Anträge gestellt werden. Wie Bürgermeister Metz mitteilte, plant die Verwaltung außerdem die Aufstellung einfacher Sitzmöbel im Neckarvorland (ab der Brücke stromabwärts), um dort die Aufenthaltsqualität zu steigern.

Digitalisierung

Gesprochen wurde unter anderem über den weiteren Ausbau des kürzlich eingeführten Ratsinformationssystems sowie über die Archivierung und den Schutz sensibler Daten in der Gemeinde. Hier wurde fachliche Unterstützung von außen gefordert. Außerdem ging es um die Einführung einer Bürger-App und ein Online-System für die Platzvergabe von Kita-Plätzen.

Pandemie und Hilfsorganisationen

Seit mehreren Wochen betreibt die Freiwillige Feuerwehr in Ergänzung zum regulären Rettungsdienst das Helfer-vor-Ort-System, um Menschen in Notfällen schneller helfen zu können. Insgesamt zwei Jahre soll die Probephase gehen, alle Räte begrüßten es, mehr Geld dafür bereitzustellen. Außerdem soll in den kommenden Jahren weiterhin Geld für Maßnahmen gegen die Pandemie (Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, etc.) bereitstehen.

Kultur und Geschichte

Die Feier zum 30-jährigen Bestehen des Heimatmuseums könnte in diesem Jahr nachgeholt werden. Dafür ist genau so Geld eingeplant wie für die Entschimmelung und zwischenzeitliche Einlagerung des Gemeindearchivs. Hier gibt es allerdings noch Diskussionen über die Höhe des Geldbetrags.

Klima- und Umweltschutz

Die CDU hat in der Sitzung den Antrag auf die Vollzeitstelle eines Klima- und Naturschutzbeauftragten gestellt. Sie orientiert sich dabei am Vorbild anderer Kommunen wie Ladenburg und Heddesheim, wo es solche Stellen bereits gibt.