Verstärkung gefordert

Die Ilvesheimer CDU hat beantragt, die Stelle des Kommunalen Ordnungsdienstes auf eine ganze Stelle zu erhöhen und entsprechend zu besetzen. Das teilte die Fraktion mit. Die Mittel sollen in den Haushalt für 2022 eingestellt werden. Dieser wird in den kommenden Tagen und Wochen im Gemeinderat und seinen Ausschüssen beraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Begründung für ihren Antrag führt die CDU vor allem die Zunahme an Aufgaben an. Ein Beispiel dafür sei die „alla-Hopp!“-Anlage. Der kommunale Ordnungsdienst sei kaum mehr in der Lage, seinen Aufgaben effektiv nachzukommen. Falschparken, Behinderung der Rettungswege oder der Abfallentsorgung sowie Verschmutzung und Lärmbelästigung seien einige Punkte, die immer wieder zu Beschwerden führten. Hinzu komme die zunehmende Bedeutung von Natur- und Klimaschutz sowie die Überprüfung von Auflagen und Maßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung.

Die Erhöhung auf eine volle Stelle biete zudem die Möglichkeit einer Doppelbesetzung, um falls nötig, zu zweit auftreten zu können und auch Urlaubs- und Krankheitsvertretung abzudecken. „Wesentlich wäre auch eine Ausdehnung des Dienstes in die Abend- und Wochenendstunden“, heißt es im Antrag. red/tge