Versammlung im Schulhof

Der Partnerschaftsverein Ilvesheim-Chécy (PIC) lädt zur Mitgliederversammlung ein. Wie der Verein dieser Redaktion mitteilte, findet die Veranstaltung für alle PIC-Mitglieder am Freitag, 23. Juli, um 19 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule statt. Die Versammlung wird bei gutem Wetter im Schulhof im Freien abgehalten. Andernfalls weicht man auf einen Raum in der Schule aus. „Die Corona-Inzidenzen sind zum Glück auf einem niedrigen Niveau, so dass wir unsere Mitgliederversammlung geplant haben“, sagte Schriftführerin Karin Gröger. Auf der Tagesordnung stehen laut Anschreiben auch Neuwahlen gewisser Ämter. red

