Verkehr wird umgeleitet

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist in den Osterferien im Zentrum von Ilvesheim zu rechnen. Grund dafür ist eine Vollsperrung der Hauptstraße im Einmündungsbereich zur Schlossstraße, teilte die Gemeinde mit. Dies ist erforderlich, weil auf der L 542 auf Höhe des Rathauses eine Ampel erneuert wird. Eine Umleitung für den Verkehr soll ausgeschildert werden.

Ebenso werden die Busse der Linie 625 Richtung Seckenheim umgeleitet. Die Haltestellen Deidesheimer Straße und Ilvesheim Rathaus entfallen. Stattdessen werden Ersatzhaltestellen angefahren. Diese befinden sich in Höhe der Deidesheimer Straße und am Heinrich-Vetter-Kreisel (am Eiscafé) in der Seckenheimer Straße.

Die alte Ampel war im vergangenen Jahr „altersbedingt“ ausgefallen, hatte der Kreis mitgeteilt. Derzeit regelt eine provisorisch installierte Anlage den Verkehr im Bereich Rathaus/Hauptstraße/Chécy-Platz. „Die neue Lichtsignalanlage wird barrierefrei ausgebaut und mit der neuesten Erfassungs- und LED-Technik ausgestattet“, hieß es weiter in der Mitteilung des Kreises. Sie soll – wenn alles funktioniert – Ende April in Betrieb genommen werden können.

Die Arbeiten hatten bereits Anfang März begonnen. Seitdem werden innerorts je nach Bauphase verschiedene Straßen gesperrt. red/kpl

Info: Fragen zum Fahrplan beantwortet der BRN unter 06281-51152