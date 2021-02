Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Treppenaufgang eines Wohnhauses in Ilvesheim mit Kot beschmiert. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage dieser Redaktion, dass die betroffene Bewohnerin sich bei den Ermittlern gemeldet habe. Man habe allerdings keine Anzeige aufnehmen können, da es sich bei diesem Vorfall nicht um eine Sachbeschädigung handle, so ein Sprecher. Grund dafür sei, dass man die Verunreinigung relativ leicht entfernen könne.

Ein Besuch dieser Redaktion vor Ort zeigt: Große Teile der Treppe und des Briefkastens wurden mit Kot beschmiert. „Ich bin fassungslos“, sagt Hannelore Kuberczyk. Sie wohnt im Haus in der Mozartstraße, ihr Sohn hatte die Verunreinigung am frühen Morgen entdeckt. Über den Verursacher oder die Verursacherin der Verschmutzung will sie nicht spekulieren: „Ich bin jetzt im Gespräch mit meiner Versicherung, damit sie vielleicht die Kosten für die Reinigung übernimmt.“

Auch ein Vertreter des Ilvesheimer Ordnungsamtes war bereits vor Ort, nahm den Fall auf und machte sich ein Bild der Lage. „Es tut uns für die Betroffenen sehr leid, aber als Kommune haben wir in diesem Fall keine Handhabe“, teilte Hauptamtsleiter Marc Schneider im Telefongespräch mit.