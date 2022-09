Traditioneller SPD-Flohmarkt auf Festplatz Ilvesheim

Ilvesheim. Der traditionelle SPD-Flohmarkt auf dem Festplatz in Ilvesheim findet in diesem Jahr am Samstag, 24. September, statt – zum ersten Mal nach der Corona-Pause (wir berichteten kurz). Wegen der Veranstaltung kommt es zu Sperrungen. Von Freitag, 23. September, 15 Uhr, bis Samstag, 24. September, 20 Uhr, sind der Festplatz und ein Teil der Parkplätze gesperrt. Das teilte die Gemeinde mit. Es gibt eine Einbahnstraßenregelung ab „Am Freibad“ über „Am Neckarstadion“ zurück zur Brückenstraße mit einem absoluten beidseitigen Halteverbot.

Zum Ausladen der Autos von Flohmarkt-Verkäufern kann der Festplatz im Einbahnverkehr am 24. September von 4 bis 7 Uhr und zum Abbau ab 15 Uhr mit dem PKW befahren werden. Anliegern wird empfohlen, am Freitag bis 15 Uhr außerhalb des Marktbereiches zu parken. Der Rewe-Parkplatz darf nur für die Dauer eines Einkaufs bei Rewe genutzt werden. Die Verwaltung empfiehlt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. red/tge