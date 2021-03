  Streit-Thema in Ilvesheim: Was wird aus dem Wassernetz?

Brisantes Thema, sachlicher Tonfall: So in etwa lässt sich die Bürgerinformationsveranstaltung der Ilvesheimer SPD vom Mittwochabend beschreiben. Thema war die Wasserversorgung in der Inselgemeinde. Das Treffen mit etwas mehr als 30 Teilnehmern fand online statt, moderiert wurde es von Thorsten Walther.

AdUnit urban-intext1

Warum sorgt das Thema Wasser in Ilvesheim für Diskussionen?

Aktuell prüft die Ilvesheimer Verwaltung im Auftrag des Gemeinderates einen Verkauf des Wassernetzes – entschieden ist aber noch lange nichts. © dpa

Grund dafür ist ein Auftrag, den der Gemeinderat der Verwaltung im Jahr 2019 mehrheitlich erteilt hat. Das Rathaus soll den Verkauf des Wassernetzes prüfen. Damit und mit der dann möglichen Vergabe von Konzessionsrechten könnten Einnahmen erzielt werden. Weil die Gemeinde langfristig Geld sparen will, hat die kommunale Aufsichtsbehörde dieses Vorgehen vorgeschlagen. Unter anderem die Fraktion der Grünen im Gemeinderat befürchtet aber, dass das Wasser nach einem Verkauf des Netzes den Profitinteressen eines Unternehmens ausgeliefert sein könnte.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Region Neckar-Bergstraße: Kommunen erzielen mit Wasserverkauf Gewinn Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Grundversorgung Streit um möglichen Verkauf des Ilvesheimer Wassernetzes Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Ilvesheim: Bücherei, Wasser und Müll Themen im Gemeinderat Mehr erfahren

Worum ging es nun bei der Veranstaltung am Mittwochabend?

AdUnit urban-intext2

Es ging um verschiedene Aspekte dieses komplexen Themas. Neben dem möglichen Verkauf des Netzes standen auch der Zustand der Wasserleitungen, die Kosten für die Unterhaltung, der Wasserverlust und Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft auf der Tagesordnung. Die SPD-Gemeinderatsfraktion hatte das Thema aufbereitet. Neben ihr und einigen Bürgern waren Vertreter der Grünen-Fraktion dabei.

Welche Vorschläge kamen von den Referenten des Abends?

AdUnit urban-intext3

Aus Sicht der meisten Teilnehmer besteht Handlungsbedarf. So seien die Wasserverluste in den vergangenen Jahren gestiegen, man habe Jahresabschlüsse mit zum Teil hohen Minuszahlen gehabt (wir berichteten) und außerdem sei nicht ganz eindeutig, wie die Verantwortlichkeiten bei diesem Thema verteilt seien, so SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Sauer. Seiner Ansicht nach gibt es zwei Optionen: den Verkauf des Wassernetzes oder die Schaffung eines technischen Betriebshofs mit eigenem Personal, das für die Unterhaltung des Wassernetzes zuständig ist. Sauer und seine Fraktionskollegin Julia Weiss stellten Pro- und Contra-Argumente für die einzelnen Optionen ausführlich dar. Insgesamt überwog deutlich die Meinung, das Netz nicht zu verkaufen. „Wasser ist ein öffentliches Gut“, so der Tenor.

AdUnit urban-intext4

Wie könnte es bei diesem Thema weitergehen?

Die Gemeinderäte, die an diesem Abend teilnahmen, kündigten an, dass man sich im Gremium zusammensetzen wolle. Eine wichtige Rolle spielt dabei wohl auch ein demnächst erscheinendes Organisationsgutachten über die Struktur des Ilvesheimer Bauhofs. Vor diesem Hintergrund könne man noch besser diskutieren, sagte Sauer. Wichtig: Über jede Art der Veränderung muss der Gemeinderat am Ende entscheiden. Das heißt, dass dieses Thema ohnehin früher oder später auf die Tagesordnung kommen wird.

Welche Vorgeschichte hat die Diskussion um das Wasser?

Der Streit bezieht sich besonders auf die Art der Auseinandersetzung. In einem im November erschienenen Artikel dieser Redaktion kritisiert die Fraktion der Freien Wähler (FW) die Grünen. Diese hätten das Thema skandalisiert, noch bevor überhaupt ein Ergebnis der Prüfung vorliege, mit der man die Verwaltung beauftragt habe. Die CDU äußerte in dem damaligen Artikel, dass es „Chancen und Risiken“ gebe, die sorgfältig abgewogen werden müssten.