Sternsinger unterwegs

Nach fast drei Jahren mit Corona-bedingten Einschränkungen können sich die Ilvesheimerinnen und Ilvesheimer wieder auf eine weitgehend „normale“ Sternsinger-Aktion freuen. Wie die Organisatoren mitteilten, ziehen am Freitag, 6. Januar, insgesamt 30 Kinder in mehreren Gruppen durch Ilvesheim. Sie besuchen die Menschen wieder direkt zu Hause, singen dort und sammeln Spenden ein. Mehr als 300 Haushalte stünden auf der Liste, berichten Sandra und Dominik Dieter. Sie koordinieren zum ersten Mal die Aktion. Auf der Liste stünden die Menschen, die schon in den vergangenen Jahren Sternsinger-Besuch bekommen hätten.

„Nach Corona ist das natürlich ein gewisser Kaltstart, aber wir sind guter Dinge“, sagt Dominik Dieter. Die Proben an den Adventssonntagen seien gut gelaufen. Wer bisher noch keine Sternsinger zu Hause hatte, aber am 6. Januar gerne besucht werden würde, kann sich in der Kirche Sankt Peter in eine Liste eintragen. Das Gebäude ist tagsüber geöffnet. Eine weitere Anmeldemöglichkeit gibt es per Mail. Adresse: SternsingerIlvesheim@gmx.de. tge