Spielplatz im Mahrgrund gesperrt - Neues Spielgerät

Ilvesheim. Der Spielplatz im Mahrgrund in Ilvesheim soll ein neues Spielgerät bekommen. Das geht aus einer Sitzungsvorlage der Verwaltung hervor. Im Technischen Ausschuss am Mittwoch, 13. Oktober, wird das Rathaus die Bürgervertreterinnen und Bürgervertreter über das Vorhaben informieren. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr und findet im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Die Anlage, die bisher auf dem Spielplatz im Baugebiet Mahrgrund steht, ist aktuell wegen „erheblicher Schäden für den Spielbetrieb gesperrt“. Nach Angaben der Verwaltung besteht für spielende Kinder die Gefahr, sich durch Holzsplitter oder rostige Schrauben zu verletzen. Zudem wurde die Rutsche „augenscheinlich mutwillig beschädigt“, so dass auch dort „ein sicherer Spielbetrieb nicht gewährleistet werden“ könne. Darüber hinaus sei der Turm, also das zentrale Bauteil, nicht mehr stabil, da es lockere Schrauben gebe, die man wegen des weichen Holzes nicht nachziehen könne. „Die gesamte Anlage lässt sich vom oberen Bereich leicht ins Schwanken bringen“, heißt es in der Vorlage.

Der neue Spielturm soll im Gegensatz zur alten Spielkombination nicht aus Holz, sondern aus Aluminium und recyceltem Material bestehen. Die Verwaltung erhofft sich davon eine längere Lebensdauer. Die Kosten liegen bei knapp 16 400 Euro.