Sperrung im Birkenweg in Ilvesheim am Dienstag

Ilvesheim. Der Birkenweg in Ilvesheim wird am Dienstag, 6. Juli, gesperrt sein. Das teilte die Gemeinde mit. Grund dafür ist die „LKW-Anlieferung einer Garage mit Mobilkran im Birkenweg 36“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Der Zeitraum der Vollsperrung wird von 7 bis 17 Uhr angegeben. „Die Durchfahrt ist in dieser Zeit nicht möglich und dann nur bis zur Baustelle frei“, so die Verwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen zu Neckar / Bergstraße (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bauvorhaben Ilvesheim: Planung für Kombibad soll weitergehen, Mehrkosten wahrscheinlich Mehr erfahren