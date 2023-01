Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik So will die neue CDU-Gemeinderätin Sandra Bühler in Ilvesheim mitgestalten

In der Ilvesheimer CDU-Fraktion ist viel Bewegung. Nun zieht neben Dominik Dieter auch Sandra Bühler in das Gremium ein. Im Gespräch mit dem "MM" erklärt sie, wie sie ihr Engagement angehen möchte.